Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix

Вышел трейлер мультфильма «Единорог Тельма» с Бриттани Ховард в главной роли.

По сюжету мультфильма «Единорог Тельма», маленькая пони с большими мечтами превращается в единорога и мгновенно становится знаменитостью. Но эта новая жизнь обходится дорого.

Премьера мультфильма «Единорог Тельма» состоится 17 мая 2024 года на Netflix.

Трейлер мультфильма «Единорог Тельма»: