ВСУ уже получают оружие из нового пакета США

Украина уже начала получать оружие из нового пакета помощи США после принятия соответствующего закона в Конгрессе. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Помощь в Украине идет. Они сейчас получают эту поддержку в безопасности», — сказала Жан-Пьер.

В то же время, в ответ на вопрос, в каком статусе находится доставка вооружений в целом, представительница Белого дома отметила, что хочет быть «осторожной» в этом вопросе, поскольку это касается вопросов оперативной безопасности.

Напомним, США купили у Казахстана более 80 боевых самолетов.