Израиль может остаться без западного оружия

На Западе некоторые страны ополчились против Израиля. Об этом, ссылаясь на источники, пишет издание Hurriyet.

Сообщается о том, что сразу несколько стран предлагают прекратить продажу оружия Израилю.

В публикации сказано о том, что Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и ряд стран обсудили на двухдневной встрече в Эр-Рияде элементы давления, которые можно применить против Израиля и стран, поддерживающих Тель-Авив.

Близкий к правительственным кругам журналист газеты Ханде Фырат написала: «На обсуждение было вынесено множество предложений. Главная цель – включить в этот пакет элементов давления как можно больше стран, а не только определенные страны. Особенно западные страны».

Она добавила: «По имеющейся информации, некоторые западные страны также поддержат этот проект».

Указывается на то, что несколько западных стран предлагают сократить продажи оружия Израилю и даже ограничить его доступ к технологиям.

Подчеркивается, что ограничение воздушного пространства также входит в число предложений.

Кроме этого, как стало известно, среди предложений есть и бойкот Олимпийских игр во Франции.

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