В НАТО оценили вероятность российского вторжения

В НАТО не верят, что Россия может осуществить прямое вторжение в одну из стран Альянса в ближайшем будущем. Об этом, ссылаясь на планировщиков военного блока, пишет издание The Wall Street Journal.

В публикации сказано: «Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем».

Также информируется о том, что серьезным разногласием в Альянсе считается различие во взглядах стран-участниц на угрозы

Сказано, что НАТО указывает, что терроризм и Россия представляют собой основные угрозы, но многие чиновники Турции и других стран-участниц, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем Россия.

Ранее Столтенберг оценил шансы Украины победить в войне.