Американцы поведали о неочевидной опасности высокого давления для женщин

Эксперты из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете в США поведали о неочевидной опасности высокого давления для женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно может стать фактором развития миомы матки, то есть доброкачественной опухоли, возникающей в миометрии.

В проведенном исследовании приняли участие 2 570 женщин среднего возраста без миомы в анамнезе.

Американцы собрали информацию об их здоровье и зафиксировали показатели их артериального давления, а также проанализировали образцы крови женщин на наличие биомаркеров сердечных заболеваний (измерили уровни холестерина и С-реактивного белка в организме).

Во время наблюдения у 20% участниц развилась миома матки, то есть распространенное опухолевое доброкачественное заболевание, чаще всего возникающее у женщин репродуктивного возраста.

Поясняется, что миома – это опухоль, которая формируется в мышечной оболочке стенки матки. К осложнениям миомы матки относятcя железодефицитная анемия, сложности с зачатием и вынашиванием ребенка, нарушение оттока мочи и повреждение почек.

Выяснилось, что у женщин с высоким кровяным давлением вероятность развития миомы была почти на 20% выше, чем у участниц без гипертонии.

Ученые узнали, что у женщин, лечивших гипертонию ингибиторами АПФ (лекарствами, которые снижают кровяное давление за счет расслабления вен и артерий) риск развития миомы был на 48% ниже по сравнению с женщинами с изначально нормальным давлением.

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