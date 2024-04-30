Байден хочет ужесточить оборот оружия в США

Президент США Джо Байден обратился к конгрессу. Он хочет ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия.

Произошло это на фоне бойни в Шарлотте (Северная Каролина), которая случилась накануне, в понедельник, 29 апреля. Жертвами стрельбы тут стали четверо полицейских, ранения получили пять копов.

Глава государства сказал: «Мы должны сделать больше для защиты наших сотрудников правоохранительных органов. Это означает их финансирование».

Он добавил: «Это означает принятие дополнительных мер для борьбы с бичом насилия с применением огнестрельного оружия».

Политик добавил: «Сделать это сдует прямо сейчас. Лидеры в конгрессе должны активизировать усилия, чтобы мы могли запретить штурмовое оружие и магазины увеличенной емкости, ввести требования по безопасному хранению оружия, ввести всеобщие проверки биографических данных и общенациональный закон о временном изъятии огнестрельного оружия у потенциально опасных людей».

Ранее Байден подписал закон о запрете TikTok в США.