Зеленский получил приглашение на саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Североатлантического союза, который состоится в Вашингтоне в июле. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня мы обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО. Я с нетерпением ожидаю возможности приветствовать вас (Зеленского) в Вашингтоне на этой встрече. Союзники уже договорились планировать усиление роли НАТО в координации решений по безопасности и подготовке кадров для Украины», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что место Украины — в НАТО, и однажды она станет его членом, но при этом выразил сомнение, что Киев получит приглашение в Альянс в Вашингтоне.

«Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов. И я не ожидаю, что у нас будет такое согласие к саммиту в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину еще ближе к членству и хотим как можно скорее в тот день, когда Украина присоединится к нам как полноправный член», — сказал Столтенберг.

По его словам, продолжается работа по обеспечению взаимосовместимости Украины и НАТО, соответствия стандартам Альянса, чтобы однажды, когда «будут выполнены политические условия, Украина могла стать членом немедленно».

Зеленский считает, что саммит НАТО в Вашингтоне «может стать моментом силы для Альянса или — нет».

«Там решится, будет ли у врага Альянса возможность налагать вето на усиление НАТО. И это решается именно в вопросе относительно Украины. Украина заслуживает приглашения в НАТО. И нашей силой, и нашей защитой общих ценностей, и нашим значением для будущего всей Евроатлантики», — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины.