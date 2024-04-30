В ОП заявили о прогрессе в переговорах с США по гарантиям безопасности

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по соглашению о гарантиях безопасности для Украины. Стороны, в частности, отметили значительный прогресс, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По словам Ермака, недавнее одобрение пакета помощи Украине на 61 млрд. долларов в США значительно ускорило процесс переговоров. Руководитель ОП отметил, что соглашение может быть подписано в ближайшее время.

«Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс в соответствии с основными положениями документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий», — сообщили в ОП.

Также Ермак добавил, что соглашение будет способствовать приближению победы над российским агрессором и заложит основания для долгосрочного сотрудничества Украины и США в сфере обороны.

Напомним, в августе минувшего года Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности.