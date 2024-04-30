В Украину идут майские дожди и грозы

Совсем скоро погода в Украине круто изменится. Надвигаются дожди и грозы.

Об этом поведал синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха, которую цитирует издание NV.

По словам эксперта небесной канцелярии, до пятницы, 3 мая, в нашей стране будет преобладать ясная и теплая погода, но местами пройдут небольшие дожди.

Она отметила: «Нас ждет комфортная погода. Ее обеспечит поле высокого давления, антициклон. Но дожди все же будут. Осадки ожидаются 2 мая на крайнем юге».

Сказано, что ветер будет не слишком ощутимый, в пределах 3-10 м/с.

При этом уже в конце недели, 4 мая, погода начнет меняться, а в нашу страну придут осадки.

Говорится, что небольшие кратковременные дожди и грозы пройдут ночью на Закарпатье, а днем в большинстве регионов на Правобережье.

Информируется, что температура воздуха не слишком изменится: на этой неделе ночью она будет в пределах плюс 4-10, на юге и востоке Украины 8-14 тепла.

На выходных в восточных областях ночью станет прохладнее – до плюс 2-7. Днем по всей стране ожидается 18-24 тепла. На высокогорье Карпат будет прохладнее – ночью от 0 до плюс 5, а днем 13-18 тепла.

Ранее стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху.