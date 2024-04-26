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Новости > Трамп заявил, что хочет «восстановить господство консерватизма»

Трамп заявил, что хочет «восстановить господство консерватизма»

Александр Панько
26.04.24 14:03
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Трамп заявил, что хочет «восстановить господство консерватизма»

Бывший президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление. Оно прозвучало в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Политик отметил, что хочет «восстановить господство консерватизма».

Он сказал: «Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром Виктором Орбаном, когда я принесу присягу в качестве 47-го президента США. Пока консерваторы едины в своих принципиальных взглядах и бесстрашно защищают свои ценности, они выиграют битву за спасение нашей цивилизации от коммунистов, марксистов и фашистов и восстановят господство консерватизма».

Экс-глава государства уверяет, что, когда был у власти, «гордился тем, что работал с премьер-министром Виктором Орбаном, который, кстати, великолепный человек, над продвижением ценностей и интересов двух стран».

Дональд Трамп резюмировал: «Мы справились с нелегальной иммиграцией, защитили наши границы, создали рабочие места, защитили наши традиции и иудейско-христианские ценности, которые так важны сегодня».

Ранее мы писали, что власти США уже готовятся к аресту Трампа.

Тэги: США, мир, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан

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