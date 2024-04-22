В Нидерландах умер пациент, 613 дней болевший COVID-19

Инфицированный коронавирусом 72-летний мужчина из Нидерландов, болевший инфекцией 613 дней, умер. За все время заболевания вирус мутировал в организме пациента 50 раз. Об этом сообщает Bild.

Пенсионер также страдал болезнью костного мозга, поразившей его стволовые клетки и эритроциты, а затем переросшей в лейкемию. Он был вынужден принимать иммунодепрессанты. Они ослабляют иммунную систему, которая не может производить антитела против вируса.

Муж заразился вариантом Омикрона BA.1.17 в феврале 2022 года и лечился в университетской больнице Амстердама. Несмотря на несколько вакцин против COVID-19, у пациента не появились антителами.

Исследователи обнаружили, что вирус развил мутацию стойкости всего через 21 день после приема препарата Сотровимаб. Таким образом, вирус быстро адаптировался к активному ингредиенту, чтобы бороться с ним.

Вирус в организме мужчины мутировал около 50 раз. Случай свидетельствует о возможностях коронавируса, если он слишком долго находится в организме и может размножаться снова и снова. Продолжительность заболевания в 613 дней является экстраординарной.

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