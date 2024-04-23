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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 060 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 060 солдат

Агата Кловская
23.04.24 09:20
138
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 060 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 23 апреля.

Сообщается, что погибли уже 461 060 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 241 танк, 13 916 боевых бронированных машин, 11 765 артиллерийских систем, 1 046 РСЗО, 769 средств ПВО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 9 407 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 117 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 15 845 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 936 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Дания отдаст Украине весь свой парк истребителей F-16.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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