В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео

Видео потасовки пятерых подростков появилось в Telegram-канале города Стрый на Львовщине во вторник, 16 апреля.

На нем видно, как одна из девушек бьет свою ровесницу кулаками, а когда та падает на землю — продолжает наносить ей удары ногами и руками по голове.

В соцсети утверждают, что в результате инцидента пострадавшая девушка получила травмы, в том числе и повреждение лица.

Полиция Львовской области сообщила, что драка произошла 9 апреля в городе Стрый на улице Бобикевича. Личности всех причастных уже установили.

По данным правоохранителей, девушке, которая наносила удары, 16 лет, а пострадала на год младше ее. Обе — жительницы Стрыя.

В настоящее время продолжается опрос участников происшествия и решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, на Киевщине до потери сознания избили подростка.