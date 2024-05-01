На Сумщине ввели новые ограничения

В Сумской области ввели новые ограничения в связи с постоянными обстрелами РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном Сумской ОВА.

Отметим, что приказ датируется 22 апреля 2024 года, но обнародован на сайте Сумской областной военной администрации был только сегодня.

Так, в период с 22 апреля до завершения действия правового режима военного положения устанавливаются на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима:

— запретить свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием, проведением согласованных работ на землях сельскохозяйственного назначения в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины за пределами населенных пунктов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Северск»;

— запретить проведение работ, не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы, а также в других случаях, определенных Инструкцией о временных ограничениях в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Сумы»;

— запретить посев высокорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур на расстоянии 500 метров вокруг фортификационных сооружений на территории Сумской области (в то же время разрешается за пределами отдельных элементов фортификационных сооружений на территории Сумской области посев низкорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур);

Согласно документу речь идет о территориях, подчиненных:

— Конотопской, Ахтырской, Сумской, Шосткинской районным государственным администрациям;

— Белопольской, Великописаревской, Дружбовской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Николаевской (сельской), Миропольской, Новослободской, Путивльской, Свеской, Середино-Будской, Хотинской, Юнаковской, Шалыгинской территориальным общинам.

Напомним, на Херсонщине ввели ограничения на въезд для иностранцев.