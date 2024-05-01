Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Сумщине ввели новые ограничения

На Сумщине ввели новые ограничения

Агата Кловская
01.05.24 15:51
134
На Сумщине ввели новые ограничения

В Сумской области ввели новые ограничения в связи с постоянными обстрелами РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном Сумской ОВА.

Отметим, что приказ датируется 22 апреля 2024 года, но обнародован на сайте Сумской областной военной администрации был только сегодня.

Так, в период с 22 апреля до завершения действия правового режима военного положения устанавливаются на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима:

— запретить свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием, проведением согласованных работ на землях сельскохозяйственного назначения в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины за пределами населенных пунктов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Северск»;

— запретить проведение работ, не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы, а также в других случаях, определенных Инструкцией о временных ограничениях в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Сумы»;

— запретить посев высокорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур на расстоянии 500 метров вокруг фортификационных сооружений на территории Сумской области (в то же время разрешается за пределами отдельных элементов фортификационных сооружений на территории Сумской области посев низкорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур);

Согласно документу речь идет о территориях, подчиненных:

— Конотопской, Ахтырской, Сумской, Шосткинской районным государственным администрациям;

— Белопольской, Великописаревской, Дружбовской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Николаевской (сельской), Миропольской, Новослободской, Путивльской, Свеской, Середино-Будской, Хотинской, Юнаковской, Шалыгинской территориальным общинам.

Напомним, на Херсонщине ввели ограничения на въезд для иностранцев.

Тэги: Сумская область, ограничение

Комментарии

Статьи

01.05.24 17:35

Великая эпидемия вампиров: что это было?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.05.24 16:51

В Виннице безработных решили отправлять на общественно полезные работы

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 16:19

В Солнечной системе обнаружили более тысячи неизвестных астероидов

01.05.24 15:28

Литва планирует построить в Украине шесть подземных школ

01.05.24 14:45

Воздушные силы ожидают F-16 «после Пасхи»

01.05.24 14:25

В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

01.05.24 14:03

Названо число миллионеров в Украине

01.05.24 13:56

В Украине могут легализовать ЧВК

01.05.24 13:54

Трагедия на Волыни: горе-мать заморила голодом крошечную дочь

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 14:25

В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

01.05.24 13:56

В Украине могут легализовать ЧВК

01.05.24 11:54

Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

01.05.24 10:17

Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники

01.05.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 469 840 солдат

30.04.24 16:46

Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

30.04.24 15:46

В Крыму атаковано три подразделения ПВО, — соцсети

30.04.24 13:27

Германия передала новую партию военной помощи ВСУ

30.04.24 12:48

Основной игрок сборной Украины рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы

25.04.24 16:16

В Киеве выстроились очереди под зданиями ТЦК

25.04.24 16:41

Стало известно, сколько ATACMS получила Украина

25.04.24 14:03

Орбан предрек «конец западной либеральной гегемонии»

24.04.24 21:08

Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию

25.04.24 14:29

В США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины

25.04.24 15:21

В Польше рассказали, чем обернется для Москвы возможное нападение на страны НАТО

26.04.24 16:27

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

26.04.24 16:31

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

26.04.24 15:33

Американцы продолжают «осваивать» Луну

25.04.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 462 980 солдат

Фото и Видео
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.