Воздушные силы ожидают F-16 «после Пасхи»

Первые истребители F-16 появятся в Украине «после Пасхи». Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире Новости Live в среду, 1 мая.

Так, ведущий спросил Евлаша, есть ли какие-то приблизительные ориентиры, когда F-16 начнут работать на территории Украины.

«Да, есть — после Пасхи», — ответил с улыбкой спикер Воздушных сил.

Он уточнил, что военные не загадывают сроки, потому что дата поставок самолетов уже несколько раз менялась.

«Наша задача — уже работать с тем, что нам предоставят. Мы не отвечаем за поставки напрямую. Это уже вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда они зайдут в Украину, мы с вами обязательно об этом поговорим», — добавил Евлаш.

Напомним, посол Дании рассказал, когда Украина получит самолеты F-16.