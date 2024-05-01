В Виннице безработных решили отправлять на общественно полезные работы

В Виннице запускают проект по трудоустройству безработных. Их будут привлекать к общественно полезным работам. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

«Для людей это станет возможностью получить временную занятость и заработную плату, а также внести вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества», — говорится в сообщении.

Директор департамента экономики и инвестиций горсовета Максим Мартьянов заявил, что общественно полезные работы направлены непосредственно на обеспечение жизнедеятельности населения в условиях военного положения.

В частности, безработные будут привлечены к:

— ремонтно-восстановительным работам, которые выполняют на объектах обеспечения жизнедеятельности,

— работ по ремонту жилых помещений, разбору завалов, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог,

— организации обеспечения жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий,

— сельскохозяйственных работ,

— работ, связанных с поддержанием общественного порядка, благоустройство и озеленение территории города, кладбищ и зон отдыха и другие.

Сейчас в Виннице два коммунальных предприятия готовы суммарно взять 32 работников для работ, связанных с благоустройством, благоустройством и озеленением территорий громады, а также изготовлением маскировочных сеток, заготовкой дров для отопительного сезона, сенокошением и благоустройством прибрежных полос и водоемов и тому подобное.

Напомним, на Сумщине ввели новые ограничения.