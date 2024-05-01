Названо число миллионеров в Украине

Стало известно, сколько миллионеров проживает в Украине. Об этом поведал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он сообщил о том, что на 1 мая граждане нашей страны подали 172 тысячи налоговых деклараций.

Отмечается, что в них задекларирован годовой доход в объеме 218,5 миллиарда гривен.

Политик информировал, что число людей, которые по результатам 2023-го года задекларировали годовой доход в сумме более одного миллиона гривен составляет 10,7 тысячи человек.

За год их стало на 1,2 тысячи больше.

Также сказано, что миллионеры подавали свои декларации с применением электронных возможностей фискальной службы.

Резюмируется: «Значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тысяч граждан».

Ранее мы писали, что наличность украинцев пересчитали.