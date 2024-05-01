В Солнечной системе обнаружили более тысячи неизвестных астероидов

Эксперты из Автономного университета Мадрида в Испании заявили, что астероидов в Солнечной системе намного больше, чем предполагалось. Появились данные их отчета.

Так, специалисты выявили более тысячи ранее неизвестных подобных космических тел.

Они проанализировали архивные фотографии космического телескопа «Хаббл» с помощью искусственного интеллекта, который «просмотрел» 37 тысяч снимков, сделанных за девятнадцать лет работы орбитальной обсерватории.

В итоге нейросеть выделила 1701 астероид, 1031 из которых оказался новым.

Ученые сообщают, что большая часть открытых космических камней находится в зоне между Марсом и Юпитером.

Указывается на то, что хотя эти объекты были обнаружены случайно, большинство из них принадлежит к одной популяции в пределах астероидного пояса.

Астроном Пабло Гарсиа-Мартин рассказал: «Был некоторый намек на то, что эта популяция существовала, но теперь мы это подтверждаем. Это важно для понимания эволюционных моделей нашей Солнечной системы».

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.