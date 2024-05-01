До конца 2024 года Литва планирует построить в Украине шесть подземных школ. Об этом руководитель литовских программ Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскис сообщил в интервью Укринформу.

Жарновскис сообщил, что речь идет о прифронтовых регионах, которые постоянно находятся под обстрелами.

«Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться в качестве многофункциональных помещений — спортивных, развлекательных и т.п.», — сказал Жарновскис.

Школы-укрытия планируют построить в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и, возможно, в Харьковской областях (по шестому региону еще продолжаются обсуждения).

«В названных регионах мы начинаем строить большие школы-бомбоубежища. И это — строительство „с нуля“, в местах, где раньше укрытий, к сожалению, не было. Среди прочего условия безопасности в таких подземных помещениях будут предусматривать, на всякий случай, и антирадиационную защиту», — отметил представитель Литвы.

Жарновскис отметил важность таких проектов для социализации детей, поскольку из-за полномасштабной российской агрессии, а перед тем — пандемии коронавируса в некоторых украинских регионах есть четвертоклассники, которые физически вообще не были в школе.

Напомним, в Харькове достроили первую подземную школу.