В WhatsApp появилась весьма полезная технология для iPhone

В WhatsApp появилась полезная технология Passkey для приложения на iPhone. О ней поведали разработчики мессенджера.

Как сообщается, данная новинка дает возможность авторизоваться в WhatsApp при помощи биометрии по Face ID и Touch ID или с помощью пароля блокировки от самого устройства.

Говорится, что теперь люди смогут входить в мессенджер без SMS, что сделает авторизацию проще и безопаснее.

Ожидается, что такой способ будет полезен при отсутствии доступа к сети или при путешествии – для входа не понадобится код-пароль, который направляют по SMS, – достаточно будет подтвердить свою личность одним из способов по Passkey.

Информируется, что подключить функцию Passkey можно в настройках в приложении WhatsApp, открыв раздел «Аккаунт» – «Ключи доступа».

Сказано, что нововведение уже начали распространять среди пользователей мессенджера на iOS, однако на некоторых устройствах функция может появиться не сразу.

Впрочем, пока не ясно, будут ли внедрять эту функцию для Android.

Ранее в поиске Google появилась любопытная финансовая функция.