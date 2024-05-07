Балтийская сельдь может исчезнуть – названа причина

Балтийская сельдь может вымереть. Причина этого – ее массовый вылов промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю, пишет Bloomberg.

Говорится о том, что Норвегия, обеспечивающая более половины мирового объема выращенного лосося, в 2023-м году экспортировала продукцию на 17 миллиардов долларов.

Также отмечается, что правительство страны собирается к 2050-му году увеличить производство в пять раз.

При этом, как уверяют ученые, популяция балтийской сельди сократилась на 90% с 1960-х годов, что может привести к коллапсу и нарушению биоразнообразия в регионе.

Указывается, что ранее Еврокомиссия предлагала полностью запретить ее вылов, однако страны Балтии заблокировали это решение в защиту рабочих мест и экономических интересов.

Сейчас квоты на вылов устанавливаются по странам, но суда свободно их превышают.

Например, шведский производитель ферментированной сельди Бьерн Лундгрен, ранее выпускавший более пяти тысяч банок в год, теперь с трудом заполняет одну тысячу из-за нехватки сырья.

Он призвал: «Нужно запретить весь промысел сельди, не предназначенной для употребления в пищу».

Кроме этого, норвежская ассоциация признает, что лососеводство требует рыбной муки и жира, составляющих 30% корма. Дальнейшее сокращение затруднено, поскольку семга нуждается в омега-3 жирах из морских организмов.

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