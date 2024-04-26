Кинокритик: новый фильм Тарантино снят не будет

Квентин Тарантино передумал снимать свой десятый фильм «Кинокритик» с Брэдом Питтом, сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Он задумывал проект «Кинокритик» как свою последнюю режиссерскую работу, однако из-за трудностей со сценарием и поиском подходящей киностудии проект был заморожен. Пока неясно, продолжит ли Тарантино работу над этим фильмом в будущем.

В настоящее время режиссер ищет новую идею для сценария, по которой он сможет снять свой завершающий в карьере полнометражный фильм. Неизвестно, останется ли Брэд Питт в новом проекте.

Ранее Тарантино описывал, что действие «Кинокритика» должно было разворачиваться в 1977 году в Лос-Анджелесе и рассказывать историю человека, пишущего рецензии на фильмы для порнографических журналов.