Найдено вещество, которое отбивает желание курить электронные сигареты

Эксперты из Массачусетской больницы в США узнали, как снизить желание курить электронные сигареты. Появились данные их отчета.

В ходе работы была доказана эффективность растительного вещества цитизиниклина в борьбе с этой пагубной зависимостью.

В проведенном эксперименте приняли участие 160 взрослых добровольцев, пытающихся отказаться от употребления вейпов с никотином.

Сообщается, что половине из них назначили таблетки с цитизиниклином, вторая группа получала плацебо.

Всего же данный курс длился двенадцать недель.

В итоге выяснилось, что люди, получавшие цитизиниклин на 50% успешнее воздерживались от электронных сигарет по сравнению с теми, кому давали плацебо.

Указывается также, что в группе цитизиниклина от вейпов смогли отказаться 31,8% подопытных, а вот в группе плацебо доля отказов составила 15,1%.

Медики поведали, что цитизиниклин хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных эффектов.

Резюмируется, что препарат на основе цитизиниклина связывается с никотиновыми рецепторами в клетках головного мозга, поэтому его можно применять и при отказе от обычных сигарет.

Ранее стало известно, какие болезни может спровоцировать курение вейпов.