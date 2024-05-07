Депутаты Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает проект SOVA во вторник, 7 мая.

Авторами заявления являются Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Мириам Лексман и еще 28 депутатов Европарламента.

По их словам, «попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах вышли за пределы дозволенного».

«Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе», — заявили евродепутаты.

Отмечается, что эти действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, изложенным в контексте обретения кандидатского статуса.

«Призываем вас занять твердую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии Грузинская мечта противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления», — говорится в заявлении парламентариев.

Евродепутаты также считают, что необходимо пересмотреть финансирование ЕС государственного бюджета и правительственных программ Грузии.

Напомним, в Еврокомиссии прокомментировали протесты в Грузии.