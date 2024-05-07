Германия отозвала посла из России

Германия отозвала своего посла из России для консультаций после того, как Берлин обвинил Москву в кибератаках на оборонные и аэрокосмические компании и партию власти. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел ФРГ, сообщает Reuters.

«Министр иностранных дел отозвала посла графа Ламбсдорффа в Берлин для консультаций», — сказал спикер.

По его словам, посол граф Ламбсдорфф будет оставаться в Берлине в течение недели, а затем вернется в Москву.

Такое решение было принято после того, как Берлин обвинил в кибератаках группу хакеров APT28, связанную с российской военной разведкой.

Обвинения Берлина прозвучали на фоне повышенной тревоги в Европе из-за российских хакеров и шпионов, активизировавшихся после полномасштабного вторжения России в Украину и накануне выборов в Европарламент.

В Берлине заявили, что начавшиеся два года назад атаки были направлены против руководящей Социал-демократической партии Германии, а также компаний, представленных в логистике, обороне, аэрокосмическом и ИТ-секторах.

По данным властей Германии, группа APT28, также известная как FancyBear, воспользовалась уязвимостью в Microsoft Outlook, чтобы взломать аккаунты электронной почты.

Напомним, Шольц сообщил о решении ЕС относительно замороженных российских активов.