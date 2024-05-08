Немцы объяснили, почему нужно читать книги

Эксперты из Вюрцбургского университета в Германии поведали о пользе чтения. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что чтение художественной литературы дает небольшие, но значимые когнитивные преимущества.

В ходе своей работы ученые провели два отдельных метаанализа, изучив в общей сложности более двухсот научных работ, в которых участвовали 41 тысяч человек.

Так, немцы проанализировали результаты экспериментов, касающиеся влияния художественной литературы на умственные способности людей.

Выяснилось, что художественная литература оказывает умеренный, но статистически важный положительный эффект на когнитивные навыки в целом.

Указывается также, что преимущества были наиболее выражены в областях эмпатии, вербальных способностей и теории разума – способностей, связанных с пониманием и отношением к эмоциям и точкам зрения других.

Оказалось, что наиболее значимый эффект на развитие когнитивных навыков оказывает повествовательная составляющая в художественной литературе.

Резюмируется, что при чтении произведений без повествования или просмотре контента полезное воздействие оказалось менее выраженным.

Ранее стало известно, почему нужно заставлять себя улыбаться.