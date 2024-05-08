Выявлена связь между депрессией и болезнями сердца

Эксперты из университета Тампере в Финляндии рассказали, что депрессия таки негативно влияет на сердце. Появились данные их отчета.

Во время своей работы специалисты узнали, что взаимосвязь между депрессией и сердечнососудистыми заболеваниями может объясняться не факторами образа жизни, такими как низкая подвижность и вредные привычки, а общим генным модулем.

Ученые проанализировали генетические данные 899 женщин и мужчин в возрасте от 34 до 49 лет.

Финны хотели проверить гипотезу о том, что депрессия и болезни сердца часто развиваются единовременно благодаря особому генному модулю.

Так, полагается, что люди с депрессией подвергаются более высокому риску развития болезней сердца в результате нездоровых привычек: сидячего образа жизни, плохого питания и недосыпания.

В итоге выяснилось, что с нейродегенеративными заболеваниями, биполярным расстройством и депрессией были связаны три ведущих гена. Они также экспрессировались у людей с патологиями сердечнососудистой системы.

Исследователи охарактеризовали эти гены как составляющие особого модуля – группы генов со сходными паттернами экспрессии при различных состояниях.

Резюмируется, что ключевым механизмом развития болезней сердца и депрессии при носительстве такого генетического набора служит воспаление – такой процесс может протекать как в головном мозге, так и в других тканях.

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