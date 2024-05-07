США отреагировали на предстоящие ядерные учения России

В Пентагоне осудили РФ за ее «риторику, лишенную всякой ответственности», после того как она объявила о намерениях провести учения по применению ядерного оружия. Об этом заявил спикер министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге, передает AFP.

Он назвал заявление, прозвучавшее от российской стороны, «примером и ранее наблюдаемой со стороны России риторики, лишенной всякой отвественности».

«Это не может быть уместным ввиду нынешней ситуации с безопасностью», — заявил спикер Пентагона.

Райдер также подчеркнул, что США не наблюдают изменений в стратегическом расположении российских вооруженных сил, однако ситуация будет отслеживаться и далее.

Отметим, что накануне стало известно, что Россия проведет учения с ядерным оружием. Это своеобразный ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ», заявили в минобороны РФ.

Напомним, Польша попросила у США ядерное оружие.