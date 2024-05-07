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Новости > Путин готов к небольшой военной операции против НАТО, — глава военной контрразведки Польши

Путин готов к небольшой военной операции против НАТО, — глава военной контрразведки Польши

Александр Панько
07.05.24 16:53
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Путин готов к небольшой военной операции против НАТО, — глава военной контрразведки Польши

Российский президент Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Это может быть Нарва или шведский остров. Об этом сказал руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

По его словам, все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров базируются лишь на определенных предположениях, поскольку они не имеют полной информации.

«Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или — высадиться на одном из шведских островов», — сказал Строжик.

В то же время намерения Путина останавливает позиция Запада. То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей, отметил Строжик.

Напомним, в Польше рассказали, чем обернется для Москвы возможное нападение на страны НАТО.

Тэги: Владимир Путин, Россия, НАТО, война

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