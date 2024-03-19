Генсек НАТО впервые за 10 лет прибыл в Армению

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 19 марта, посетил Армению впервые за 10 лет своего пребывания в должности. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Армения является давним партнером НАТО, и я приветствую ваш вклад в миссии и операции НАТО. Почти 20 лет Армения была ключевым партнером в миротворческой миссии НАТО KFOR, помогая в обеспечении безопасной среды для всех общин в Косово», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО рассказал, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном важность стабильности на Южном Кавказе.

«Сейчас Армения и Азербайджан имеют возможность достичь крепкого мира после годов конфликта. Вот почему я призываю обе страны добиться соглашения, открывающего путь к нормализации отношений и крепкого мира для вашего народа», — сказал Столтенберг.

Напомним, Армения приостановила свое участие в ОДКБ.