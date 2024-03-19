Китаянка два года засыпала в наушниках и потеряла слух

Молодая китаянка, которая в течение двух лет каждый вечер слушала музыку в наушниках, потеряла слух. Об этом сообщает Oddity Central.

В частности, девушка по имени Ван, работающая секретарем в местной фирме, обратилась в больницу для обследования ушей после того, как заметила, что у нее начались проблемы со слухом. Оказалось, что когда ее босс шептал ей что-то на ухо во время совещаний, она уже едва понимала, что он говорит, и волновалась, что это в конце концов повлечет за собой проблемы на работе.

Тщательное обследование показало, что она испытывала постоянное неврологическое повреждение левого уха, повлекшее проблемы со слухом. Когда ее спросили, были ли у нее какие-то травмы или подвергались ли ее уши воздействию громких звуков в течение длительного времени, Ван ответила, что единственное, на что она могла подумать, — это ежевечернее прослушивание музыки в наушниках.

«Когда я училась в колледже, мне нравилось засыпать под музыку. Как только я начала слушать ее, я спала в наушниках всю ночь. Это стало привычкой, и я делаю это уже около двух лет», — рассказала женщина своему врачу.

Ли Тао, директор отделения отоларингологии больницы, рассказал китайской газете The Paper, что потеря слуха Ван, скорее всего, была вызвана музыкой, которую она слушала каждый вечер. Хотя громкость не была чрезмерной, ее уши подвергались воздействию шума в течение длительного времени, что в конечном итоге привело к необратимому повреждению слуха.

К счастью для Ван, от постоянного шума пострадало только левое ухо, и повреждение было достаточно легким, чтобы компенсировать потерю слуховой функции с помощью слухового аппарата.

Напомним, ученые узнали о потери слуха кое-что новое.