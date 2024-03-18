Дмитрий Левченко: глава Киевпастранса скупает яхты, имения, авто и лихо уворачивается от уголовных дел, - СМИ

Дмитрий Левченко возглавил «Киевпастранс» в 2016 году. Как пишет Антикоррупционная правда, должность ему досталась якобы благодаря удачной женитьбе. В «Киевпастранс» Дмитрия Левченко продвинул Роман Романюк, отец его жены, депутат Верховной Рады и член кличковского «УДАРА».

Отмечается, что Дмитрий Левченко, скромный муниципальный служащий с не очень высокой зарплатой (553 000 гривен в год) имеет:

— автопарк роскошных машин,

— имения в элитном Козине и Старых Петровцах,

— квартиры в новостройках премиум-класса,

— яхту,

— дорогие часы (среди них — Rolex и Ulysse Nardin) и не только.

«Все понимают, откуда эти деньги берутся.... этот источник один — „Киевпастранс“, точнее — схемы в нем», — пишет издание. И добавляет: «Тендеров, объявленных „Киевпастрансом“, тысячи, но именно здесь и кроется тот клондайк, который обеспечивает Дмитрию Левченко его яхты, виллы, машины и прочие радости богатой жизни» .

По факту одного тендера — подряда на реконструкцию трамвайных переездов в столице на общую сумму более 120 миллионов гривен, который получило ООО «Рейлстрой» — еще в 2017 году было открыто уголовное дело № 12018100010007651. По материалам следствия, КП «Киевпастранс» завысило цену покупки ровно в десять раз. «Прибыль Левченко посчитать нетрудно — 108 миллионов», — пишет издание.

Как отмечает Антикоррупционная правда, «интересна позиция Национальной полиции, Службы безопасности Украины, ГБР, НАБУ и ГФС, которые все без исключения имеют претензии к Дмитрию Левченко в виде открытых уголовных дел, в которых после открытия и некоторого ажиотажа не происходит ровным счетом ничего».