STSS: японцев атаковала опасная бактериальная инфекция

В Японии распространяется опасная бактериальная инфекция. Инфекция называется стрептококковый синдром токсического шока (STSS).

Случаи заболевания появились ещё в прошлом году. Тогда за весь период заболел 941 человек. В этом году за первые 2 месяца инфекция охватила уже 378 человек и число продолжает расти. Около 30% случаев заболевания заканчиваются летальным исходом.

Наибольшему риску заболеть подвержены пожилые люди. Заболевшие STSS, могут испытывать симптомы, похожие на простуду.

Стрептококковые инфекции передаются воздушно-капельным путем и при физическом контакте. Японский Минздрав рекомендует соблюдать те же меры, что и при коронавирусе.