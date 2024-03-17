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Новости > STSS: японцев атаковала опасная бактериальная инфекция

STSS: японцев атаковала опасная бактериальная инфекция

Александр Панько
17.03.24 18:53
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STSS: японцев атаковала опасная бактериальная инфекция
В Японии распространяется опасная бактериальная инфекция. Инфекция называется стрептококковый синдром токсического шока (STSS).
 
Случаи заболевания появились ещё в прошлом году. Тогда за весь период заболел 941 человек. В этом году за первые 2 месяца инфекция охватила уже 378 человек и число продолжает расти. Около 30% случаев заболевания заканчиваются летальным исходом.
 
Наибольшему риску заболеть подвержены пожилые люди. Заболевшие STSS, могут испытывать симптомы, похожие на простуду.
 
Стрептококковые инфекции передаются воздушно-капельным путем и при физическом контакте. Японский Минздрав рекомендует соблюдать те же меры, что и при коронавирусе.

Тэги: Япония, STSS

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