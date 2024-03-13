Путин заявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину

Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска на Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Россия 1» и агентству РИА Новости.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы», — заявил 71-летний Путин в ответ на вопрос, действительно ли страна готова к ядерной войне.

Путин заявил, что США понимают, что если они разместят войска на территории Украины, Россия будет рассматривать этот шаг как к интервенции.

«(В США) достаточно специалистов в области российско-американских отношений и в области стратегического сдерживания. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — заявил Путин.

Напомним, Путин отреагировал на прорыв границы российскими добровольцами.