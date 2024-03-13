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Новости > Поляки заблокировали пункт пропуска Краковец

Поляки заблокировали пункт пропуска Краковец

Агата Кловская
13.03.24 14:14
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Поляки заблокировали пункт пропуска Краковец

Польские фермеры и перевозчики возобновили акцию протеста и блокировку движения грузового транспорта перед пунктом пропуска Корчева — Краковец, который разблокирован 10 марта. Об этом сообщила Государственная таможенная служба в среду, 13 марта.

Указано, что блокировка началась в 10:00 по варшавскому времени (11:00 по Киеву).

На таможне уточнили, что, в частности, речь идет о:

— блокирование представителями польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой двигаются грузовики на выезд из Польши и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска;

— блокировка польскими фермерами автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска (блокировка в указанном месте еще не производилась).

«Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно», — отметили в ведомстве.

Напомним, Польша обещает не закрывать границу для украинских товаров.

Тэги: Украина, граница, Польша

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