Американский диетолог развеяла мифы о здоровом питании

Популярный диетолог из США Джойс Паттерсон рассказала о мифах о здоровом питании. Она опровергла их.

Так, эксперт говорит о том, что оно вовсе не предполагает множества ограничений, как считают очень многие.

Кроме этого, по ее словам, не существует продуктов, которые могут восстановить метаболизм и помочь похудеть.

Специалист отмечает, что в последние несколько десятилетий наблюдается постоянная смена диетических тенденций, предусматривающих те или иные ограничения в питании.

Однако, как сказано, эффективность и безопасность многих популярных диет на самом деле не доказана наукой.

Американка информирует, что даже типы питания с подтвержденной результативностью для похудения – например, низкоуглеводная диета и периодическое голодание, – нуждаются в дополнительных оценках в ходе исследований.

Джойс Паттерсон рассказала: «Мифы о вреде тех или иных нутриентов, консервантов и пищевых добавок зачастую культивируются производителями продуктов питания. Это побуждает людей вступать на путь строгих ограничений, не имеющих ничего общего со здоровым питанием».

Подчеркивается, что при умеренном употреблении все продукты безопасны для здоровья.

Сообщается, что обмен веществ человека не может быть разрушен вследствие употребления сахара, жиров, углеводов и других веществ. Из-за этого стремление к идеально сбалансированному рациону, состоящему только из натуральных, необработанных и высококачественных продуктов, лишено смысла.

Указывается, что применение правила «80/20» более рационально. Такая система питания предполагает следование определенным диетическим рекомендациям 80% времени. На остальные 20% приходятся различные послабления в питании, необходимые для сохранения здоровья психики.

Ранее британский диетолог призвал есть «яркие» продукты.