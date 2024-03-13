Шольц, Макрон и Туск встретятся в Берлине, чтобы устранить разногласия по Украине, — Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин в пятницу, 15 марта, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в попытке снизить напряженность вокруг Украины. Об этом сообщает Politico.

Премьер-министр Польши Дональд Туск присоединится к лидерам Франции и Германии позднее в тот же день, по словам немецкого чиновника, что ознаменует первую встречу в рамках «Веймарского треугольника», формата диалога между тремя странами, с тех пор как Туск вновь стал премьер-министром Польши.

По замыслу лидеров, встреча должна стать демонстрацией единства после напряженного периода, когда разногласия по Украине перешли в открытую вражду.

Долго копившаяся напряженность начала закипать в конце февраля, когда Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск в Украину, поклявшись сделать «все, что потребуется, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну».

Более осторожный Шольц ответил отказом, исключив возможность использования сухопутных войск европейских стран.

Напомним, Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.