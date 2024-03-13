Путин отреагировал на прорыв границы российскими добровольцами

Президент РФ Владимир Путин в интервью российским СМИ прокомментировал прорыв бойцов легиона Свобода России, Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской области РФ.

«Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами — вот последний доклад Генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников», — сказал глава Кремля.

По словам Путина, цель атак на российские объекты в регионах со стороны Украины — «помешать голосованию на президентских выборах».

«Но, тем не менее, главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан», — заявил президент страны-агрессора.

Путин также добавил, что, с другой стороны, такие атаки происходят якобы «на фоне неудач Украины на линии столкновения» и рассчитаны на «информационный эффект».

Напомним, накануне добровольцы «Сибирского батальона» и легиона «Свобода России» прорвали границу в Белгородской и Курской областях.