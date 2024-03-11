Оккупанты активно милитаризуют подростков в Крыму, — ЦНС

Во временно оккупированном Крыму разворачивается милитаризация подростков в школах и техникумах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Россияне агитируют юношей вступать в милитаристские клубы, в частности Юнармию. Агитация проводится в спортивных секциях и учебных заведениях. В частности, враг обещает участникам таких клубов преференции во вступительной кампании. Однако только за прошлый год около 100 участников Юнармии ушли воевать в составе ВС РФ против Украины и не все они вернутся домой, часть также пошла на обучение в военные вузы», — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает игнорировать милитаристские группировки врага и не разрушать свое будущее.

Напомним, в Крыму оккупанты милитаризуют детей.