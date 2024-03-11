В Бундестаге возмутились заявлением Папы об Украине

Депутаты от немецкой правительственной коалиции Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн от Свободных демортов и Катрин Геринг-Экардт от Зеленых подвергли критике заявление Папы Римского Франциска, что Украине следует иметь «отвагу белого флага» и вести переговоры, сообщает DPA.

«Прежде чем украинские жертвы поднимут белое знамя, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг — символ смерти и сатаны», — заявила интервью газете Funke Mediengruppe Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Председатель комитета по обороне Бундестага также риторически отметила, что Папа не критиковал патриарха РПЦ Кирилла.

«И почему, во имя Бога, он не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы Русской православной церкви и бывшего агента КГБ по отношению к украинскому народу?», — спросила она.

Штрак-Циммерманн добавила, что ей, «как католичке, стыдно, что он воздерживается от этого».

В то же время Катрин Геринг-Экардт в интервью RND отметила, что никто не хочет больше мира, чем Украина, добавив, что именно российский диктатор Владимир Путин может помочь достичь мира.

«Именно Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина. Тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, отдает агрессору то, что он незаконно отобрал, и таким образом соглашается на уничтожение Украины», — резюмировала она.

Напомним, Папа Римский якобы призвал Украину отказаться от контрнаступления.