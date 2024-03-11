Американские военные наконец-то рассказали, существует ли НЛО

Военные США рассказали, существует ли НЛО. Поверим им?

Так, в Пентагоне признали, что они пока еще не нашли подтверждений существованию инопланетян или доказательств сообщениям об обладании землянами внеземными технологиями.

Пресс-секретаря ведомства Пэт Райдер поведал: «Управление аномалий (​​All-domain Anomaly Resolution Office) не нашло проверяемых свидетельств утверждениям о том, что правительство США и частные компании имеют доступ или реконструируют внеземные технологии».

Он также сказал: «Мы не нашли доказательств тому, чтобы какая-либо структура внутри правительства США, научная или другая официальная структура подтвердила бы, что увиденные неопознанный летающий феномен являются внеземной технологией».

Об этом было заявлено с передачей конгрессу первой части отчета Управления перед конгрессом, требуемым в соответствии с утвержденным на 2023-й финансовый год бюджетом.

Стоит напомнить, что данное Управление было учреждено в структуре Пентагона в 2022-м году для сбора и анализа свидетельств и сообщений о возможных случаях встречи с НЛО.

Военные сообщили: «Все наши усилия на всех уровнях классификации привели к выводу о том, что в большинстве встреч с НЛО они оказывались обычными объектами или феноменом и становились результатом ошибочной идентификации».

По их словам, данные о якобы существующих программах реверс-инжиниринга либо не существуют, либо являются ошибочным пониманием программ национальной безопасности, не связанных с исследованием внеземных технологий, или же относятся к уже закрытым программам.

Ранее в Пентагоне сделали неожиданное заявление по поводу НЛО.