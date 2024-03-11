Разгадана еще одна тайна человеческого организма

Ученые разгадали еще одну тайну человеческого организма. Стало ясно, как мы можем одновременно дышать и говорить.

Дело в том, что особая мозговая цепь отвечает за координацию дыхания и голоса во время разговора.

Так, как выяснилось, для того, чтобы человек издал звук, его гортань должна сузиться, а из легких должен выйти воздух.

Все эти этапы вокализации находятся под контролем особой области мозга. Она напрямую подавляет клетки мозга, которые отвечают за издание звуков.

Добавим, что данное открытие было сделано на мышах.

Стоит пояснить, что хотя речь человека является более сложной задачей, мозговая цепь, обнаруженная учеными, может лежать в основе доминирования дыхания над речью и у людей.

Ранее мы писали, что канадцы уверяют, что разгадали секрет счастья.