Британцы рассказали, как можно «угробить» свое здоровье еще в детстве

Исследователи из Бристольского университета в Великобритании призывают ограничивать детей во вредной еде. Появились данные их отчета.

Ученые говорят о том, что употребление большого количества жирных, сладких и калорийных продуктов в детстве способствует повышению жесткости сосудов в более позднем возрасте.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 4,7 тысячи человек. Сведения об их питании были получены в рамках другой работы местных экспертов – долгосрочного лонгитюдного исследования родителей и детей, рожденных в 1990-х годах.

Британцы собрали информацию о том, как участники питались в возрасте возрасте семи, десяти и тринадцати лет.

После этого они измерили толщину и жесткость артериальных стенок добровольцев, которые на момент нового исследования достигли возраста 17 и 24 лет.

Выяснилось, что у семилетних и десятилетних детей, которые придерживались диеты с высоким содержанием калорий, жиров и сахара, в подростковом возрасте чаще развивалась ригидность артерий по сравнению с теми, кто питался более здоровой пищей.

Информируется, что овощи, фрукты, сыр, цельные злаки и рыба, напротив, оказывали значительный сосудопротекторный эффект.

Говорится также, что снижение эластичности сосудов является признаком их повреждения.

Резюмируется, что в долгосрочной перспективе это может оказать негативное влияние на здоровье сердца и стать провокатором инсульта, гипертонии и других заболеваний.

Ранее стало известно, сколько рыбы нужно съедать каждый день для здоровья сердца и сосудов.