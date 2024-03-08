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Новости > Ученые бьют тревогу: температура мирового океана достигла небывалых высот

Ученые бьют тревогу: температура мирового океана достигла небывалых высот

Агата Кловская
08.03.24 16:37
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Ученые бьют тревогу: температура мирового океана достигла небывалых высот

В феврале температура мирового океана достигла рекордного уровня: средняя глобальная температура поверхности моря составила +21,06° по Цельсию.

Как пишет Reuters, средняя температура поверхности океана в феврале превысила предыдущий рекорд в +20,98°, установленный в августе 2023 года.

Тревожный рекорд зафиксировали во время самого жаркого февраля за всю историю наблюдений. Напомним, что февраль этого года девятым месяцем подряд, который побил месячный температурный рекорд.

Как сообщается, Эль-Ниньо наряду с антропогенным изменением климата также способствуют повышению температуры.

«Что еще более удивительно, так это то, что температура поверхности моря находится на рекордном уровне в регионах, находящихся далеко от центра действия Эль-Ниньо. Например, в тропической части Атлантического океана и Индийском океане», — говорит ученый-климатолог Ричард Аллан из Университета Рединга. Это, по его словам, указывает на сильное влияние роста выбросов парниковых газов в атмосферу.

Как сообщается, хотя глобальные средние показатели температуры поверхности моря не учитывают полярные океаны, там дела обстоят тоже плохо. Морской лед Антарктики достиг своего годового минимума в феврале, зафиксировав третью наименьшую площадь за всю историю наблюдений — на 28% ниже среднего.

По данным ученых, сейчас Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана ослабевает, но температура воздуха над океанами остается на необычно высоком уровне.

Напомним, ученые рассказали о катастрофе, таящейся в Мировом океане.

Тэги: ученые, Мировой океан, тревога

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