Война в Украине: ситуация на фронтах на 4 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на понедельник, 4 марта.

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Противник нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, отт авиационных ударов пострадали: Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобиловка, Кияница, Ямно Сумской области; Волчанск, Большой Бурлук, Синьковка Харьковской области; Надежда, Твердохлебово, Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Богдановка, Предтечино, Дружба, Александрополь, Покровск, Новобахмутовка, Орловка, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Курахово, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Верхняя Терса, Работино Запорожской области.

Так, под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении россияне совершили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Указывается, что на Лиманском направлении украинскими войсками были отражены 5 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменского Донецкой области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении, ВСУ были отражены 5 атак россиян в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

Известно, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражено 20 атак противника в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать Россию в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где противник более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Также на Ореховском направлении россияне совершили 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме этого, на Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Военные поведали, что украинские военные продолжают активными действиями наносить россиянам урон в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

За сутки украинская авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 417 950 солдат.