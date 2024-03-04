Людей с ожирением в мире пересчитали: их количество значительно выросло

В мире быстро растет число людей с ожирением. Появились актуальные данные.

Их приводят эксперты по здравоохранению из NCD Risk Factor Collaboration, которых цитирует журнал The Lancet.

В публикации сказано о том, что анализ глобальных данных показал, что уровень ожирения среди детей и подростков в 2022-м году в четыре раза превысил показатель 1990-го года.

Уточняется, что уровень ожирения более чем удвоился у женщин и почти утроился у мужчин.

Так, как сказано, в 2022-м году ожирением страдали 159 миллионов детей и подростков и 879 миллионов взрослых.

В то же время, отмечают специалисты, что касается недостаточного веса, то с 1990-го по 2022-й год доля детей и подростков в мире с этим состоянием сократилась примерно на одну пятую среди девочек и более чем на одну треть среди мальчиков.

Информируется, что за тот же период доля взрослых в мире, страдающих от недостаточного веса, сократилась более чем вдвое.

Поясняется, что ожирение и недостаточный вес являются формами неполноценного питания и во многих отношениях наносят вред здоровью людей.

Добавляется, что взрослых считали страдающими ожирением, если их индекс массы тела превышал или равнялся тридцати килограммам на метр в квадрате, и классифицировали как людей с недостаточным весом, если их показатель был ниже 18,5 килограмма на метр в квадрате.

Ранее стало известно об опасности скрытого лишнего веса у мужчин.