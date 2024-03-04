Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в начале новой рабочей недели

Погода в Украине изменится. Чего ждать от небесной канцелярии в начале новой рабочей недели поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что в понедельник, 4 марта, в западных областях нашей страны ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. При этом на остальной территории будет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 3 мороза до 2 тепла, днем плюс 5-10. На Закарпатье и Прикарпатье ночью 1-6 тепла, а днем плюс 10-15.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью около 0, а днем 6-8 тепла.

Информируется, что во вторник, 5 января, в Украине должно быть без осадков, только в западных областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 3 мороза до 2 тепла. В западных областях ночью от 0 до плюс 5, а днем 5-10 тепла. На Закарпатье и в Крыму прогреется до плюс 12-17.

В украинской столице послезавтра ожидается без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью около 0, а днем 6-8 тепла.

Ранее мы писали, что зима в Киеве завершилась рекордным теплом.