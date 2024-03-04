Ученые выяснили, в чем ChatGPT превосходит людей

Исследователи из Арканзасского университета в США выяснили кое-что новое о чат-боте ChatGPT. Появились данные их отчета.

Ученые уверяют, что нейросеть превосходит людей в тестах на творческое мышление.

Соответствующая информация была получена в результате тестов, целью которых было проявить способность генерировать уникальное решение вопроса, не имеющего однозначного ответа.

Так, например, задавался вопрос: «Как лучше всего избегать разговоров о политике с родителями?»

Всего в эксперименте приняли участие 151 человек.

Добровольцы сошлись с GPT-4 в трех испытаниях.

Нужно было предложить творческое использование таких предметов как веревка или вилка, описать возможные последствия гипотетических ситуаций (например, что будет, если людям больше не нужен сон), а также придумать десять максимально далеких по смыслу друг от друга существительных.

Полученные ответы оценивались по количеству вариантов, их длине и семантической (смысловой) разнице между словами.

Эксперты говорят: «В целом GPT-4 был более оригинальным и сложным, чем люди, в каждой из задач оригинального мышления. Он продемонстрировал более высокий творческий потенциал во всему спектру творческих мыслительных задач».

Ранее мы писали, что нейросеть ChatGPT теперь умеет видеть, слышать, говорить и сканировать весь Интернет.