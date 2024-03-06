Ученый рассказал, вредят ли макароны фигуре

Российский ученый из университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков поведал, вредят ли макароны фигуре. Его слова цитируют местные СМИ.

Эксперт рассказал, что есть конкретные рекомендации диетологов относительно количества макроэлементов, которых необходимо потреблять каждому человеку с точки зрения здорового питания.

Он сообщил: «Организм должен получать 45-65 процентов энергии из углеводов, 10-30% – из белков и 20-35% из жиров».

Поясняется, что ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2–6,5 раз больше, чем белка.

Поэтому, по его утверждению, макароны являются фактически идеальным продуктом, так как соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение – пять к одному.

Информируется, что содержание белка достигается за счет используемых при производстве яиц и пшеницы, на долю которой приходится около 20% белков, потребляемых в мире.

Уточняется, что в макаронах из муки твердых сортов пшеницы может быть 13% и даже больше белка.

Также сообщается, что качественные макаронные изделия содержат в себе микроэлементы: кальций; железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и т.д.

В то же время, макароны снижают уровень глюкозы в крови после еды.

Для того, чтобы не набирать вес, следует брать цельнозерновые макароны с более высоким содержанием клетчатки, которые полезны для здоровья кишечника и могут помочь дольше чувствовать сытость.

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