Столтенберг рассказал, будут ли солдаты НАТО воевать в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал слухи о том, что солдаты Альянса могут воевать в Украине. Ранее такую идею на конференции по поддержке нашей страны в Париже озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако, как говорит генсек Альянса, таких планов у НАТО нет.

Чиновник признал: «Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Но планов размещения боевых частей НАТО в Украине нет».

Ранее премьер Франции подтвердил слова Макрона о возможной отправке западных войск в Украину.